Pour devenir père ; Fiancée par surprise

Pour devenir père, Karen Booth Une croqueuse de diamants. Voilà ce qu'est Sarah Daltrey. Rien de plus. Si elle croit être la première femme à tenter de lui faire endosser une paternité pour s'approprier sa fortune, elle se trompe. Mais à l'instant où le petit Olivier ouvre les yeux, de la même couleur que les siens, Aiden sait : cet enfant est son fils. Et il sait aussi qu'il doit convaincre Sarah, l'amie de la mère disparue du petit, de rester à ses côtés le temps qu'il se familiarise avec son rôle de père... Fiancée par surprise, Maureen Child "? Je suis le père de l'enfant et je vais épouser votre fille. ? " A ces mots de son meilleur ami Toby, Naomi est frappée de stupeur. Lorsqu'elle lui a demandé de l'accompagner pour annoncer sa grossesse à ses parents, elle pensait juste à un soutien moral, pas se retrouver faussement fiancée à celui qu'elle aime en secret depuis des années. Peut-elle encore reculer et révéler la vérité, au risque de décevoir sa famille, ou doit-elle sauver les apparences... quitte à y perdre son coeur ?? Romans réédités