Dans l'Ombre du Professeur Nimbus. Aventures et méasaventures dÂ´un héros de bandes dessinées et de son créateur André Daix

Dans le langage courant, le professeur Nimbus incarne l'image du scien- tifique farfelu et tête en l'air. Mais qui se souvient qu'il fut le héros d'une bande dessinée sans paroles et non des moindres ? Les Aventures du professeur Nimbus fut en effet le premier comic strip de création française à s'imposer dans la presse. Publié quotidiennement depuis sa création en 1934 et pendant une soixantaine d'années, il s'exporta même dans une cinquantaine de pays. Créé au sein d'une jeune agence de presse, Opera Mundi, dirigée par Paul Winkler, il est l'oeuvre d'un dessinateur nommé André Daix qui créera son propre studio et développera d'autres séries de bandes des- sinées. Mais derrière le succès de ce strip, se cache une autre histoire : celle des rapports tortueux entre l'homme de presse et le dessinateur qui revendiqua très tôt des droits sur sa création que l'agence lui dé- niait. La défaite de 1940 et l'occupation de la France par les Allemands va rebattre les cartes.