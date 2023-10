Les Autochtones, la part effacée de l'Histoire

Et si l'on racontait à parts égales les premiers contacts entre les colons français et les Autochtones de l'Amérique du Nord ? L'anthropologue Gilles Bibeau fait dialoguer les récits des explorateurs et colons avec les mythes, les légendes et les écrits autochtones contemporains. Portrait riche d'une rencontre fondatrice où se confrontent et s'enchevêtrent représentations et impensé colonial.