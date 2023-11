La Ritournelle. Edition collector

Dans certaines familles, année après année, les repas de fête se ressemblent : mêmes plats, mêmes convives, mêmes discussions. Mais un rien peut suffire pour que les bonnes manières volent en éclats : non-dits, vieilles rancunes, mauvaise foi... Le moment arrive des règlements de comptes en bonne et due forme. Et si c'était enfin l'occasion de se dire les choses ? Avec son talent unique pour raconter les heurts et les bonheurs de la vie familiale, Aurélie Valognes nous plonge dans une tribu joyeusement dysfonctionnelle, qui pourrait aussi être la nôtre. Dialogues affûtés, brouillages générationnels et personnages bien dessinés préludent à un atterrissage en douceur. Aujourd'hui en France - week-end. Un quasi-huis clos hilarant. Ouest France. LES LECTEURS ONT ADORE : Merci beaucoup pour ce magnifique roman. - Julie. C'est toujours un vrai régal. - Antoine. Une plume piquante et drôle. - Alexia Jubilatoire. - Anne