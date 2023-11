"Nous voici donc remis en selle, et au grand galop s'il vous plaît. Aujourd'hui, le coffre à jouet est ouvert et tout le monde danse sur le pont du bateau. L'Extraordinarium est en cours d'appareillage, bienvenue à bord ! " Entrez dans l'univers magique de L'Extraordinarium et explorez l'intégralité de l'oeuvre littéraire de Mathias Malzieu, de sa poésie à ses romans les plus emblématiques comme La Mécanique du coeur ou le Journal d'un vampire en pyjama. Les irrésistibles Giant Jack, Madeleine, John ou encore Tom Cloudman vous accompagneront au fil des pages et vous feront également découvrir dix nouvelles inédites et autres bonus jubilatoires, qui font de cet objet littéraire singulier un livre à lire comme une seule et unique histoire : celle née de l'imagination foisonnante et sans limite de Mathias Malzieu, artiste aux multiples talents.