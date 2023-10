A bord du Polarstern. Vivez la plus grande expédition scientifique en Arctique

UNE AVENTURE SCIENTIFIQUE ET HUMAINE AU COEUR DE L'ARCTIQUE Pendant un an, des centaines de scientifiques ont dérivé dans l'océan Arctique à bord du brise-glace Polarstern, amarré à une banquise. Leur mission : étudier le changement climatique et ses conséquences sur la planète. Mais comment mener à bien des recherches lorsqu'il faut lutter contre un froid extrême et une obscurité quasi permanente ? Depuis leur camp d'observation, installé sur la glace de mer, les équipes ont analysé les conséquences de l'activité humaine sur la région polaire et sur le reste de la planète. Elles ont aussi étudié la faune et la flore environnantes, comme les ours polaires, majestueux rois de la banquise, ou les algues de glace, essentielles à l'alimentation des espèces arctiques. Embarquez à bord du Polarstern, explorez l'Arctique et découvrez le surprenant quotidien de ces chercheuses et chercheurs qui n'ont pas froid aux yeux ! Soucieuses de l'environnement et de la Terre que nous léguerons à nos enfants, les Editions Delachaux et Niestlé s'engagent à imprimer toute leur production jeunesse en France ou en Europe, et sur du papier issu de forêts gérées durablement.