Histoires extraordinaires de Brest

Rigoler et s'instruire, c'est possip' ! Brest regorge d'anecdote incroyables, insolites et méconnues. Julien Joly, Steven Le Roy et Julien Solé se sont associés pour vous concocter cet ouvrage foutraque. Après une sélection drastique, les 3 comparses se sont mis à l'ouvrage pour vous donner à voir et à lire 43 histoires extraordinaires. On y découvre que la grand-mère de Sylvester Stallone est brestoise, que la prolifération des fumeries d'opium des basfonds de Brest pose quand même problème, comment le président du Stade brestois, François Yvinec, à ramené en catimini l'attaquant Roberto Cabanas en France, l'étrange affaire du "diamant bleu", comment le tram a fini sa tournée au bistrot, la naissance de Radio Frankiz, première radio libre de Brest...