SolidWorks. Le manuel de référence

SolidWorks est un logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) permettant de faire de la modélisation 3D et de réaliser des dessins techniques. Si ses bases sont enseignées dans les lycées technologiques, les professionnels l'utilisant au quotidien ont besoin de se former à des fonctionnalités plus complexes du logiciel, pour des applications variées (industrie, BTP, simulation mécanique...). L'objectif de cet ouvrage est de soutenir ce besoin de formation continue en détaillant l'ensemble des fonctions du logiciel, des plus simples aux plus complexes. Une prise en main détaillée et progressive est proposée, accompagnée d'exercices de difficulté croissante, dont les bases de données seront téléchargeables en ligne. Largement illustré et en couleurs, il offre de nombreuses astuces pratiques qui permettront au lecteur de gagner du temps et de parfaire son utilisation du logiciel.