Pour une autocritique du marxisme. Oeuvres complètes (1917 - 1936)

L'oeuvre écrite de Julius Dickmann est non seulement un témoignage des crises, des guerres et des révolutions de la première moitié du XXe siècle mais, aussi et surtout, un legs offert à l'avenir par l'un des francs-tireurs les plus singuliers du marxisme. Aussi riche que méconnue, cette oeuvre comprend des articles d'intervention dans l'actualité politique autrichienne et allemande d'alors, des essais de théorie marxienne, et des correspondances avec d'autres marxistes hétérodoxes tels que Boris Souvarine, Lucien Laurat ou Karl Korsch. Ce volume, rendant enfin disponible en français l'oeuvre complète de Dickmann, éclaire la pensée d'un des précurseurs de l'éco-socialisme.