Joyeux Noël !. Histoires à lire au pied du sapin

Ce soir, c'est Noël : oubliés intempéries et tracas, place aux réjouissances ! Réveillonner à Rio avec Blaise Cendrars, croire en l'impossible avec F. S. Fitzgerald, le voir se réaliser avec Sylvain Tesson : d'Apollinaire à Truman Capote en passant par Marcel Aymé et Maupassant, les plus grands auteurs nous le rappellent, chacun à leur façon : à Noël, tout est possible, tout est différent, alors... joyeux Noël ! Pour célébrer la magie de Noël et se souvenir que la vie est un beau cadeau !