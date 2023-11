Avec l'humour pernicieux qu'on lui connaît, Guillaume Soulatges se réapproprie et interprète dans ce vrai-faux manga une imagerie hétéroclite, brassant notamment des sources affiliées au genre hentaï (la veine pornographique de la bande dessinée japonaise). Présenté selon ses propres termes comme l'ouvrage dans lequel il solde ses comptes avec certaines de ses influences les plus notables (Bazooka, Slocombe, Trevor Brown), ce Manga assoit encore Guillaume Soulatges comme un auteur de bande dessinée formaliste de première classe et un orfèvre de la composition. (POUR PUBLIC AVERTI)