K.A., la prédatrice

Une enfant esseulée et négligée qui raconte ses journées à travers une porte obstinément close. Une première mue. Une adolescente harcelée, au corps dépourvu de poils, évoluant dans un monde de non-dits et de demi-vérités. Une deuxième mue. Une jeune femme manipulatrice, au magnétisme animal, qu'un psychiatre espère encore pouvoir sauver. Une troisième mue. Une femme froide, sans états d'âme, ayant, comme un serpent, maintes fois changé de peau jusqu'à devenir une dangereuse prédatrice... Lorsqu'il jura de protéger l'enfant chétive qu'était Katia April, Jean-Marie Trudel ignorait d'où, exactement, venait le danger. En usant de l'hypnose pour percer ce mystère, il ne savait pas non plus quel monstre il allait ainsi contribuer à créer. Un monstre qui, un jour, aurait la mauvaise idée de se frotter à Nil Frog du Livre de la jungle...