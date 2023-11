Restaurations esthétiques en céramique collée. 2e édition

Les restaurations esthétiques en céramique collée, ou RECC, répondent aujourd'hui à une évolution de la profession. Véritable alternative aux thérapeutiques conventionnelles plus délabrantes, elles imposent toutefois une mise en oeuvre plus rigoureuse et plus technique. Dans ce livre, toutes les étapes cliniques sont expliquées et argumentées avec rigueur et simplicité : l'analyse et le projet esthétique ; le design de préparation selon les structures dentaires résiduelles ; la connaissance des surfaces en présence et de leurs propriétés ; le choix des matériaux adaptés à chaque situation clinique ; les protocoles de collage en fonction des différentes interfaces ; l'intégration esthétique ; le vieillissement maitrisé des restaurations. Afin de donner toutes les clés nécessaires à une maitrise maximale des restaurations esthétiques collées, les auteurs détaillent la structure des tissus durs, les différents adhésifs et les traitements de surface selon le type de céramique choisi afin de mieux appréhender les mécanismes d'adhésion. Le protocole de collage devient ainsi limpide. La grande force de cet ouvrage est de présenter des protocoles cliniques clairs et efficaces, combinés aux validations scientifiques les plus rigoureuses. La splendide iconographie et les schémas très pédagogiques donnent au praticien la méthodologie indispensable à une maîtrise des restaurations esthétiques en céramique collée.