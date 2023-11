Super Nintenbros Tome 3

Découvrez une BD parodique hilarante sur l'univers Nintendo ! Pour tous les fans de Zelda, Pokemon, Mario et bien d'autres personnages emblématiques, plongez dans cette parodie incontournable qui ravira les fans de jeux vidéo et les amateurs d'humour. Pirate sourcil, le blogueur à l'humour douteux et franchement noir revient faire des siennes chez les éditions Jungle pour le plus grand plaisir des geeks ! Fan de jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance, il s'empare de l'univers de Nintendo pour torturer le célèbre plombier mais aussi les Poukimons et le valeureux Zelga ! Avec Nikoneda, connu pour son travail sur le web avec Spunch comics, ils s'en donnent à coeur joie pour être toujours plus trash et ravir les fans de l'univers.