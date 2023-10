Rencontres et confrontations de l'Antiquité au XXème siècle. La jeune recherche en histoire à Nantes et La Rochelle

Le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA) regroupe les chercheurs et chercheuses en histoire des universités de Nantes et de La Rochelle auxquels se sont joints d'autres spécialistes des sciences humaines et sociales. Depuis plus de 50 ans, et sous différentes appellations, ce laboratoire s'est fixé pour ambition d'explorer les grands domaines des interactions et des interconnexions qui mettent en contact les hommes dans l'espace atlantique, en Europe et, plus généralement, dans le monde. Ainsi les grands domaines d'enquête portent sur les rencontres, les échanges, les circulations, les transferts, les identités et les altérités, mais aussi sur les rivalités et les affrontements. Les questionnements sont déployés, autant que possible, sur le long terme, de l'Antiquité à nos jours, afin de permettre la rencontre et le dialogue d'historiens et d'historiennes généralement séparés par les barrières académiques. Le changement d'échelle est un autre biais méthodologique essentiel pour saisir au mieux la complexité des phénomènes historiques et leurs répercussions sur les territoires, les sociétés et les Hommes. Ce volume rassemble des articles présentant des doctorats en cours ou récemment soutenus de jeunes chercheurs et chercheuses du CRHIA de Nantes et La Rochelle. Il offre un exemple de renouvellement des objets de recherche et des approches méthodologiques. Les différentes contributions permettent de rendre compte des dynamiques actuelles de la recherche en histoire dans les deux universités à travers quatre grandes thématiques (la guerre et sa violence, la diplomatie, les circulations, les identités) qui sont autant d'éléments fondamentaux des rencontres et des confrontations dans le temps et dans l'espace.