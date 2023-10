Pains & brioches. 1 robot, 70 recettes

Grâce à KitchenAid, le pain n'aura plus de secrets pour vous ! On connaît tous cette bonne odeur de pain chaud qui fait saliver en entrant dans une boulangerie. Avec KitchenAid, retrouvez cette sensation à la maison ! Découvrez 70 recettes simples et savoureuses à réaliser avec votre robot Artisan et ses accessoires, pour des moments de partage inoubliables. Des pains classiques et traditionnels comme la Baguette ou le Pain aux céréales, aux recettes plus créatives comme le Préfou à l'ail ou le Granola, en passant par les pains du monde et les brioches gourmandes, ce livre vous propose des combinaisons infinies pour faire de chaque repas un délicieux souvenir. A votre robot !