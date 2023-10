Tchicaya U Tam'si. Vie et oeuvre d'un maudit

La biographie littéraire brillante d'un écrivain francophone majeur, fils d'un Senghor ou d'un Césaire, qui a failli avoir le Goncourt mais quasi maudit et effacé depuis avant que l'auteur et journaliste, congolais comme lui, ne ravive sa mémoire. - La biographie littéraire d'un grand écrivain francophone congolais, inspiré par Senghor et passionné par Lumumba, qui a failli avoir le Goncourt en 1987 - Un rappel de toute la période de la décolonisation, le père de l'écrivain étant un député de la République française avant de participer aux mouvements des indépendances - La réabilitation d'un écrivain africain majeur quoiqu'un peu oublié - Un livre lumineux, écrit par un journaliste grand spécialiste de la littérature d'Afrique - Le 25e titre de la collection de poche à succès "Pépites"