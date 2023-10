L'Art du raccourci ou comment mieux penser

En 1786, un sévère professeur de mathématiques donne à ses élèves un problème épineux à résoudre. Parmi eux, Carl Friedrich Gauss, huit ans, qui obtient le résultat en moins d'une minute. Un raccourci lui a permis de s'épargner un fastidieux travail arithmétique. Cette anecdote est le point de départ de cet essai, mais aussi celui de la carrière de Marcus du Sautoy. Grâce aux mathématiques, il vise à s'élever à un niveau de pensée qui perçoit des modèles et des schémas là où nous ne distinguons de prime abord que des sentiers inextricables. C'est cette force d'abstraction qui a permis les formidables avancées des civilisations humaines. En racontant l'histoire des raccourcis que ses pairs ont imaginés au fil des siècles, l'auteur nous livre une boîte à outils pour optimiser notre temps, faire de bons investissements ou améliorer notre mémoire. Composé de dix chapitres s'ouvrant sur une énigme dont la clé est un raccourci, cet ouvrage invite le lecteur à réfléchir différemment. Et si, au lieu de nous échiner sur un problème, nous pouvions nous aussi poser notre ardoise avec la bonne réponse avant tout le monde ? Merveilleux pédagogue de l'abstrait, Marcus du Sautoy rend stimulante, accessible et amusante cette quête du mieux penser.