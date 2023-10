Dans la cage. Une autobiographie socio-pornographique

" On pense souvent nos fantasmes sexuels comme le lieu de l'intime et du secret. Ce que nous imaginons quand nous faisons l'amour ou quand nous nous masturbons ne regarde a priori que nous. Et pourtant. " A l'heure de la lutte contre toutes les violences sexuelles, comment expliquer la survivance de fantasmes de domination dans notre imaginaire érotique ? Quelle en est la fonction réelle ? Dans ce récit autobiographique libérateur, l'artiste et militant Océan analyse ses propres contradictions à l'aune de son histoire intime. Dirigée par Vanessa Springora, la collection " Fauteuse de trouble " articule intimité et émancipation, érotisme et féminisme, corps et révolte, sexuel et textuel.