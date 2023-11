Rimbaud et Pratt en Ethiopie, où l'éloge de la liberté ultime. Rimbaud a fini sa vie en Ethiopie, Pratt a souvent dit que la sienne y avait commencé. Les lettres du poète, sublimées par les aquarelles d'Hugo Pratt, révèlent le quotidien d'un homme qui aura préféré la misère des soleils africains à la gloire littéraire. Les lettres d'Afrique d'Arthur Rimbaud (1854-1891) se rattachent à la dernière partie de la vie du poète, la plus controversée. Ecrites entre 1880 et 1891, elles révèlent le quotidien d'un homme parti chercher fortune du côté de la corne d'Afrique et de la péninsule arabique, principalement dans les villes de Harar et d'Aden. Désespérantes pour certains, qui y ont recherché en vain la trace du poète, elles témoignent au contraire pour d'autres de la liberté ultime de celui qui aura préféré la misère des soleils africains à la gloire littéraire. Hugo Pratt, qui vécut lui-même en Ethiopie les années décisives de son adolescence durant la Seconde Guerre mondiale, a voulu rendre hommage au poète. A l'occasion du centenaire de sa mort, en 1991, il rassembla dans un ouvrage un choix des dernières lettres d'Arthur Rimbaud et les accompagna d'aquarelles exceptionnelles. Ce recueil était devenu depuis longtemps introuvable. Réédité une première fois par le Tripode dans le coffret Voyages avec Hugo Pratt, il connaît ici sa première réédition autonome.