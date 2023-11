Mon recueil de douceurs. 70 recettes et histoires qui viennent du coeur

70 recettes de douceurs sucrées pour prendre le temps de se faire du bien et passer un moment de bonheur en compagnie de @Superlumos ! Apprendre à savourer l'instant présent en l'accompagnant de douceurs sucrées, mettre à plat ses émotions, apprivoiser sa solitude, voilà ce qui contribue à l'équilibre et au bonheur selon Ayoub, surnommé Superlumos. Retrouvez ses 70 recettes réconfortantes préférées : cookies, cinnamon rolls, banana bread, muffins aux myrtilles, pancakes, iced latte... et partagez en sa compagnie un moment hors du temps. Vous pourrez y lire les récits poignants d'un enfant amoureux de la cuisine, les leçons de vie surprenantes d'un hypersensible mais aussi des conseils pour surmonter le blues du dimanche soir... Ayoub ouvre une porte vers son monde intérieur et analyse le monde qui l'entoure pour vous proposer un livre à son image, sensible et généreux.