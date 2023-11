Le jour où je me suis convertie

"En me convertissant au catholicisme, j'étais persuadée d'entrer dans la "norme', de devenir une vraie Française. Je me suis trompée sur toute la ligne ! " Ce récit personnel ressemble plus à un parcours du combattant qu'à une conversion. En nous racontant son cheminement, Claire Koç nous entraîne au coeur des familles spirituelles de notre pays. Avec humour, elle décortique les préjugés et les soupçons permanents liés à la religion. Ce témoignage décapant nous invite à regarder la France autrement : un pays laïc, certes, mais ballotté par des croyances implicites qui tendent les relations humaines.