Pour les faits

Nous n'arrivons même plus à nous mettre d'accord sur les faits. Il y aurait des faits "CNews" ou "Fox News" , et des faits "médias mainstream" ou "politiquement corrects" . L'échange public des opinions est miné par cette conviction : A chacun ses faits. Vraiment ? Le travail de recueil de "faits" , par une subjectivité soucieuse de les transmettre à d'autres subjectivités, ne renverrait à aucune histoire riche de sens ? Sait-on seulement tout ce qu'a apporté, sur ce sujet, la naissance du journalisme moderne dans la deuxième moitié du XIXe siècle ? La notion de "fait" est cruciale pour notre vie collective. Y renoncer, à l'heure où menace, déjà, le "deep fake" rendu possible par l'intelligence artificielle, c'est accélérer, la virtualisation du monde. Celle-ci est en cours. Il ne faut pas s'y résoudre.