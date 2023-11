L'acidité. L'élément magique qui va transformer tous vos plats

Aujourd'hui, l'acidité n'a jamais été aussi à la mode, les projecteurs étant braqués sur des produits aussi différents que la bière belge ou le kimchi coréen. Mais qu'est-ce qui fait de l'acidité un élément aussi séduisant et complexe de l'expérience culinaire ? Et quelles sont les meilleures façons d'exploiter les saveurs acides dans votre propre cuisine ? Mark Diacono, écrivain culinaire primé, démystifie le monde des saveurs acidulées, explique les mérites du kombucha et de la fermentation pour la digestion et surtout nous apprend les technique pour transformer l'acidité des aliments. - Tout d'abord, l'auteur explique les différentes techniques d'acidification par le biais de différents ingrédients. - Puis, à travers différentes recettes (groseilles à maquereau, levain, cocktails de shrub ultra cool, yaourts fait maison, kéfirs et cornichons), Mark raconte ce qui rend les choses acides et propose des recettes qui maximisent le pouvoir de transformation de ce goût étonnant ! Du canard rôti au sumac et mayonnaise au kombucha aux prunes rôties avec labneh et clafoutis à la crème aigre aux cerises, il est temps de laisser entrer un peu (ou beaucoup) d'acidité dans votre vie.