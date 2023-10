Paris des peintres et des écrivains

Cet ouvrage se veut une déclaration d'amour à Paris, un inventaire de la ville intime et émotionnel. Sophie Chauveau part en exploratrice arpenter ses rues, ses places et ses cafés, ses jardins, ses monuments et ses musées, retrouver la magie des lieux où vécurent les peintres et les écrivains qui ont immortalisé la ville. Elle part à la recherche de tous les Paris, à la recherche de ses souvenirs mais aussi des nôtres. Du Paris iconique de Montmartre ou de Notre-Dame au Paris des rues et de la Seine, sans oublier les parcs et les jardins, l'auteure redécouvre l'âme d'une ville à travers les plus beaux textes de Proust, Balzac, Maupassant, Hugo, Modiano, et les chefs-d'oeuvre de Pissarro, Caillebotte, Manet, Monet, Van Gogh... Cette anthologie illustrée puise dans la littérature et la peinture, du XVIe siècle à nos jours, pour mettre en valeur toute la beauté de Paris. Ce dialogue entre citations choisies et tableaux de grands maîtres révèle un Paris tantôt fl amboyant et prestigieux, tantôt mystérieux et poétique, dans une variation ininterrompue d'atmosphères et d'émotions. Un Paris qui a su attirer les plus grands artistes, dont il a nourri l'imaginaire et la créativité.