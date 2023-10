Les plus célèbres voyages extraordinaires de Jules Verne réunis en un album relié et illustré. Un classique à offrir ou à s'offrir idéal pour les fêtes de fin d'année ! Doté d'une formidable curiosité pour les technologies nouvelles et d'une imagination sans limites, Jules Verne cherche encore sa voie lorsque l'éditeur Jules Hetzel, suite au succès de Cinq semaines en ballon, l'encourage à produire une série de " romans-voyages " illustrant " toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques amassées par la science moderne ". Voyage au centre de la Terre (1864) s'appuie ainsi sur la cryptologie, dont Edgar Poe avait tiré parti, mais aussi sur la paléontologie et la géologie. De la Terre à la Lune (1865) et Autour de la Lune (1870), avec plus d'un siècle d'avance, annoncent la première et périlleuse équipée spatiale de l'humanité, celle du Gun-Club de Baltimore. Le Tour du monde en 80 jours (1872) témoigne du développement des moyens de transport, notamment du train et des bateaux à vapeur. Quant à Vingt mille lieues sous les mers (1870), le plus original et le plus populaire, il trouvera une suite inattendue dans L'Ile mystérieuse (1875). Ces six Voyages extraordinaires, parmi les plus emblématiques, sont regroupés dans ce volume qui reproduit les gravures originales de l'édition Hetzel. Depuis 2014, sous le label " Bibliothèque des classiques " et regroupés en un volume relié, paraissent les chefs-d'oeuvre d'auteurs de premier ordre à prix accessible. Ces recueils, à offrir ou à s'offrir, ont leur place dans toutes les bibliothèques.