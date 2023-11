Qui est le père de l'enfant d'Imelda ? Dans ce récit intense et iconoclaste, John Herdman remonte le temps dans une double narration où deux discours contradictoires se superposent et s'entrecroisent, à l'image de la folie qui tisse sa toile et emprisonne Imelda dans ses longs fils vénéneux. La grandiloquence des narrateurs est à l'image de leurs vices, dévoilant une société passéiste et mortifère, fondamentalement hypocrite. Le style de Herdman entretient cette dualité dans une langue très travaillée où la noblesse de l'expression s'érige en système pour mieux masquer la réalité. On songe à l'écriture dense et ironique de Nabokov dans La Méprise, à son jeu sur les conventions littéraires. Qui détient la vérité ? Le lecteur ou un des personnages ?