Pratiquer l'éducation thérapeutique. Equipe & Patients

L'éducation thérapeutique est en plein essor désormais fortement recommandée par toutes les sociétés savantes pour la prise en charge de chaque maladie chronique. Pour être autonome le patient a besoin d'être soutenu et accompagné dans l'apprentissage de sa pathologie de ses traitements de ses comportements de santé et de pouvoir exprimer son vécu de la maladie. Dans ce livre des réponses à des questions pratiques sont apportées aux acteurs de soin pour la mise en place de programme d'éducation thérapeutique et d'activité éducative. Les fondements pédagogique psychologique et éthique à la base de cette pratique sont également présentés comme la recherche. Cette 2e édition augmentée permet d'aborder des thèmes nouveaux : utilisation du numérique place des patients partenaires impact de la pandémie à Covid-19 spécificités par pathologie ou public interventions non médicamenteuses unités de ressources communication etc. Des fiches pratiques aident à la concrétisation. A la fois guide pratique et document ressource cet ouvrage est rédigé par plus de 30 experts du domaine tous parfaitement pédagogues.