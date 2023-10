Visibles !. Figures noires de l'histoire de France

Des pionnières de la littérature, un esclave affranchi devenu le chef cuisinier le plus couru de Bordeaux, une chanteuse d'opéra à la carrière internationale, un aviateur héros des deux guerres mondiales... Ces hommes et ces femmes sont noirs et ont fait l'Histoire de France. Pourtant, ils ont été oubliés dans le roman national. Dans des domaines aussi variés que les arts et la culture, la politique, le sport ou les sciences, on trouve des vedettes, des héros, des inventeurs ou des champions. Par leur talent, leur parcours hors norme ou leur engagement, ils et elles ont brisé les plafonds de verre et lutté pour l'égalité et la liberté. A travers 40 portraits magnifiquement illustrés où l'on retrouvera, aux côtés de figures méconnues, le célèbre auteur des Trois Mousquetaires ou encore l'icône du music-hall et héroïne de la Résistance Joséphine Baker, c'est une histoire de France plus riche que nous redécouvrons.