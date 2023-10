L'autre bataille de Poitiers. Quand la Narbonnaise était arabe (VIIIe siècle)

La bataille de Poitiers constitue reste l'un des plus célèbres jalons de ce que l'on désigne parfois comme le " roman national " . Objet de multiples publications et de récupérations politiques, l'année 732 est même devenue pour certains l'expression passée d'un combat opposant l'Occident chrétien à l'Islam à la manière d'un " choc des civilisations " . Sans remettre en cause l'importance de cet épisode dans l'histoire de ce qui allait devenir l'Occident carolingien, ce livre déplace le débat vers la Méditerranée et montre combien cette date tend à occulter une autre histoire : l'établissement de contingents arabo-musulmans dans le sud de la Gaule au cours du VIIIe siècle. On a oublié que pendant plusieurs décennies, l'ancienne province narbonnaise fit en effet partie des terres soumises aux émirs d'al-Andalus à la suite d'une conquête s'inscrivant dans le prolongement du grand mouvement d'expansion territoriale débuté en 632. S'appuyant sur des sources écrites et matérielles qui éclairent ce passé souvent méconnu, le livre retrace les événement survenus dans ces régions pour mesurer enfin les traces et l'écho dont ils firent l'objet dans l'art et la littérature médiévale.