Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Une jeune toxicomane choisit de vivre à fond malgré l'horreur issue de son passé. Une grande soeur poussée à bout par un père monstrueux commet l'irréparable, mais le lourd secret à porter menace de consumer sa famille. Un philosophe excentrique obsédé par la mort, prêt à tout pour percer le mystère des deux soeurs et mener à terme son expérience. Et, dans l'ombre, un prince charmant perd patience. Il veut obtenir ce qu'on lui a promis il y a dix ans... Le Roi Grenouille est l'un des contes populaires allemands les plus anciens. On en retient l'idée de voir au-delà des apparences et de donner sa chance à la pauvre grenouille, mais à l'origine, les frères Grimm nous racontaient l'histoire d'une jeune fille contrainte d'honorer une promesse qu'on lui arrache par la ruse et de se soumettre aux désirs d'une créature répugnante. Dans ce Conte Interdit, c'est justement cette noirceur que vous serez forcés d'explorer...