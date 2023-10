Atlas des saveurs. 1500 accords créatifs et des recettes inspirantes

Vous voulez innover en cuisine, réaliser des recettes aussi originales que savoureuses... mais vous ne savez pas comment faire ? Raphaël Haumont et Thierry Marx vous emmènent à la découverte du "foodpairing" , une méthode révolutionnaire basée sur la chimie des aliments. De l'abricot à la tomate, cet Atlas vous dévoile le profil aromatique de 80 fruits et légumes du marché et vous propose des associations pour la plupart étonnantes, sous forme de duos ou de trios, soit plus de 1 500 accords créatifs. Pamplemousse - poireau - tourteau, avocat - lard fumé - pomme verte ou bien encore poire - canard grillé - gingembre... Osez des associations nouvelles et régalez-vous !