Art publics et cultures numériques. Flux d'images et vie des oeuvres

Le numérique est désormais un incontournable dans le monde de l'art visuel et dans l'espace urbain. L'omniprésence et la constante circulation des images suscitent des questions relativement nouvelles quant à la fonction sociale de l'art, de la culture ainsi que de la diffusion de certaines pratiques et problématiques - celles des Premiers peuples, par exemple. Par ailleurs les publics de l'art, exposés à toutes ces images et interagissant avec elles, endossent également des rôles inédits. Cet ouvrage rassemble des autrices et des auteurs provenant de divers domaines, qui analysent les pratiques professionnelles et amateures en portant leur regard sur la circulation des oeuvres d'art numériques, sur leur visibilité, leur notoriété et leur (sur)vie. Deux artistes contribuent à ce recueil, montrant comment peuvent se concrétiser les relations entre l'art et les cultures numériques.