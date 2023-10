Le Christ Bénissant - Icône dorée à la feuille 11.8x11.8 cm - 618.63

Cette icône puise son inspiration dans les icônes de la Résurrection. On y voit le Christ rayonnant sur l'univers, symbolisé par le cosmos bleu étoilé. En arrière-plan, la croix du Christ par laquelle est apporté le salut. Le Christ en habits lumineux est penché vers l'humanité. De sa main gauche, Il tient le rouleau des écritures. De sa main droite, Il nous bénit : les deux doigts relevés nous rappellent sa double nature, à la fois divine et humaine. Les trois autres doigts rejoints sont un symbole de la Trinité. Le visage du Christ est rempli d'aménité, on y ressent le Sauveur qui prend soin de chacun de nous. La contemplation de ce visage, rempli de compassion, donne la Paix. Le Christ nous accorde sa Grâce. Cette icône a été conçue par l'Atelier les Clémences et merveilleusement écrite dans l 'Esprit Saint par notre iconographe, Madame Elisabeth Patier Théréau.