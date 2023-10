Badducks Tome 3

Entre mafia et police, la cavale au long cours de deux hors-la-loi... et d'un bébé ! Morgan n'a jamais eu de chance. A 10 ans, il est abandonné par ses parents, et 20 ans plus tard la mafia vient lui réclamer le règlement de la dette qu'ils lui ont léguée. Sans le sou, le seul moyen de s'en acquitter est de servir de cobaye aux expériences de Nguyen, maître du monde du crime. Les rejetés de la société, et en particulier les non-humains, finissent sous ses ordres en tant que tueurs, prostitués ou travailleurs forcés. Morgan se réveille avec un tube dans la nuque et... une force exceptionnelle ! Son identité a été effacée : le voici condamné à une vie de servitude. Au moment où il croit tout perdu, Lisa, dernière représentante de son espèce et esclave de la mafia, lui propose un plan d'évasion. Rien ne tourne comme prévu, et les fugitifs se retrouvent avec un bébé dans leurs bagages ! Peu importe, ils font avec... Les deux comparses n'ont ni expérience du combat ni ressources, mais leur soif de liberté est sans égale ! Cavale de plus d'une décennie d'un trio criminel aussi improbable qu'at- tachant, Badducks est la première série de Toryumon Takeda, étoile montante de la bande dessinée japonaise. Entre thriller, comédie familiale et science-fiction, ce surprenant road trip brise les codes de la société... et du manga !