L'épopée du Normandie-Niémen. Des français libres sur le front de l'est 1942-1945

La France au combat qui, dans les heures les plus sombres de l'Occupation, retrouve le chemin de la victoire, c'est aussi celle incarnée par une petite escadrille de chasse opérant sans relâche dans le ciel du front de l'Est. L'escadrille Normandie, devenue régiment Normandie-Niémen, est la plus titrée de tous les temps et reste pourtant méconnue en France. Qui se souvient des combats livrés par ce régiment contre les Allemands sur les territoires de Russie, de Biélorussie, de Lituanie et de Prusse-Orientale ? Qui se souvient des 99 pilotes qui ont formé ses rangs ? De leurs 869 combats aériens, de leurs 273 victoires confirmées et de leurs destinées ? Qui sait comment ils ont été formés ? Comment ils ont combattu dans des conditions climatiques souvent extrêmes ? L'histoire du Normandie-Niémen, avant d'être une épopée militaire, est une formidable aventure humaine : une poignée de volontaires français, pilotes et mécaniciens, premiers ralliés au général de Gaulle ou plus tard venus d'Afrique du Nord, luttant contre le nazisme. Ces hommes ont écrit ensemble une des plus belles pages de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin du conflit en mai 1945. Grâce à près d'une centaine de photos et de documents d'archives, Stéphane Simonnet revient sur l'histoire de ces combattants qui, faut-il le rappeler, constituèrent la seule force alliée venue se battre au côté de l'Armée rouge contre le nazisme et pour la libération de l'Europe.