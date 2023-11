Alors qu'une épidémie de choléra frappe Naples, le comte Romani est déclaré mort par erreur et placé dans un cercueil dans le caveau familial. Il se réveille et parvient à s'échapper de son cercueil. A l'intérieur de la tombe, il trouve une cachette contenant un précieux trésor caché par le brigand Carmelo Neri et sa bande. De retour chez lui, il découvre que sa femme, Nina, et son meilleur ami, Guido Ferrari, poursuivent une liaison de longue date et qu'aucun d'eux ne pleure sa mort. Romani décide de se venger de Nina et Guido. Il se crée le personnage de "Cesare Oliva", un riche célibataire. Nina ne reconnaît pas son mari, notamment parce que ses cheveux sont devenus blancs à cause du choc. Après que Guido est mort des suites de ses blessures lors d'un duel, Romani (en tant qu'"Oliva") demande Nina en mariage. Le jour de leur mariage, il révèle son identité à Nina, qui meurt écrasée par un rocher délogé lors d'un tremblement de terre.