La Bataille enchantée de @babyatoutprix

Un magnifique jeu de cartes pour sensibiliser les enfants à la protection de tous les animaux, même les plus méconnus ! A deux joueurs où plus, lancez-vous dans une bataille pour remporter les 36 cartes du jeu et en apprendre plus sur les merveilleux animaux qui peuplent notre planète. L'auteure a souhaité mettre en avant des espèces méconnues du grand public pour les sensibiliser à leur protection. Dans le livret d'accompagnement, vous trouvez des descriptions de six animaux (le loris, le quokka, le kakapo, le singe doré, l'okapi et le narval), ainsi que des jeux et coloriages pour sensibiliser les enfants à l'écologie et à la protection des animaux.