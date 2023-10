Cuisiner plus avec moins. 70 recettes pour se régaler à petit prix

Bien manger sans se ruiner ? Oui, c'est possible ! Vicky Payeur met enfin sur papier ses meilleures recettes ! Du petit déjeuner au souper, en passant par les collations et les desserts, ce livre regroupe tous ses petits (et grands) plats préférés. A l'image de sa cuisine de tous les jours, les recettes sont faciles à faire et conçues avec des ingrédients économiques que vous avez probablement déjà sous la main. Vous ne casserez pas votre tirelire pour les réaliser ! En prime, la plupart seront prêtes en moins de 30 minutes. Pas de doute, vous prendrez goût à cette simplicité retrouvée dans la cuisine. Cet ouvrage est également un guide qui vous aidera à réduire considérablement votre facture d'épicerie. Vicky Payeur dévoile tous ses trucs pour optimiser votre budget alimentation : planification des repas, ingrédients essentiels, respect de la saisonnalité, détection des vrais rabais, astuces de grand-mère, conseils de conservation et substitutions futées : tout y est pour vous permettre d'économiser sur tous les repas.