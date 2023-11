L'Esprit Saint et la vie spirituelle d'après saint Bernard de Clairvaux

Alors qu'aucun écrit de saint Bernard n'est consacré au seul Esprit-Saint, les textes qui le concernent foisonnent dans son oeuvre : présence diffuse, difficile à cerner, qui n'a pas reçu des théologiens l'attention qu'elle mérite. Ici, il s'agit de faire ressortir la profonde cohérence de la doctrine de Bernard, en laquelle tout s'ordonne autour de cette intuition centrale : au coeur de la Trinité, l'Esprit-Saint est l'amour unissant le Père et le Fils. Intuition que Bernard met en oeuvre dans sa conception de la vie spirituelle, car pour lui il y a un lien foncier entre l'Esprit, être personnel au sein de la Trinité et d'autre part, son action dans la vie des hommes. Il faut donc se tourner vers l'homme qui est, dans l'histoire du salut, le partenaire de l'Esprit, et pour cela, esquisser à grands traits la perspective anthropologique de Bernard ? alors pourra être abordé le oeeur de tout l'exposé : le retour de l'homme pécheur à Dieu sous la conduite de l'Esprit. C'est l'Esprit qui écla