Scramblues

Avec comme métaphore la question de la création artistique, mame march développe une histoire pleine de sincérité. Ses personnages, au fil des pages, apprendront à exprimer leur voix la plus authentique, et ce, pour notre plus grand plaisir. Kurosaki aime la musique depuis son enfance. Devenu adulte, il travaille en tant que graphiste dans une agence de design. Sa carrière ne semble pas décoller et il a bien du mal à créer des visuels qui plaisent aux clients. Mais quand, un jour, son entreprise se voit confier la mission de réaliser la pochette d'album d'un chanteur populaire, Kurosaki croit y voir une opportunité d'allier passion et travail. Problème : le client, Eddie Astley, est un artiste particulièrement difficile à satisfaire... Entre concerts, frustrations et secrets du passé, ces deux-là arriveront-ils à s'entendre ?