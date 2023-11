Le plus beau des voyages. Pour botter les fesses à ce(ux) qui nous limite(nt)

36 étapes pour reprendre sa vie en main ! Grâce à des outils simples, des tests, des exemples qui font écho à ce que nous vivons. L'idée de ce guide est née d'un constat : La plupart des personnes subissent alors qu'elles ont réellement la capacité d'orienter leur vie personnelle ou professionnelle comme elles le souhaitent. En écrivant Le plus beau des voyages, Cinthya ARENAS nous délivre un message : nous avons d'immenses possibilités et nous sommes TOUS capables de les utiliser. Il nous faut juste les bons outils pour le faire. Ce sont eux qui nous permettent de développer notre confiance, nos forces et nos capacités. Au cours de ce voyage, nous apprendrons notamment à mieux appréhender les difficultés, à quitter l'interprétation et les pensées qui nous limitent, à prendre confiance, à oser dire ou faire, ... et avant tout à offrir à notre vie l'orientation que nous choisissons de lui donner. Dans ce "guide pour botter les fesses à ce(ux) qui nous limite(nt)" , l'auteure bouleverse les règles préétablies et nous entraîne à la découverte de nous-même et de l'autre, afin de ne plus être spectateur mais acteur de notre vie. Cinthya ARENAS est Docteur en Sciences du langage et analyse de discours, spécialiste de la communication verbale, non verbale et des différences culturelles. Elle a participé à des recherches pluridisciplinaires au sein du CNRS où elle a mis en évidence et testé certains outils qu'elle partage dans ce livre. Conférencière, enseignante, formatrice et consultante en communication et médiation en entreprise, elle accompagne les personnes aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle.