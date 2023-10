Les Arbres racontés aux enfants

C'est un lundi ; ciel bleu, pas un souffle de vent. Un professeur invite ses élèves à planter un arbre. L'écolier Tahar Ben Jelloun donne un nom à la pousse qu'il enterre et arrose : Sahbi, " mon copain ". Depuis, il cultive une passion pour ceux qu'il appelle avec tendresse " mes amis silencieux ". Dans ce livre qu'il a lui-même illustré, l'auteur du Racisme expliqué à ma fille nous convie à une promenade auprès des arbres qui ont marqué sa vie. Mêlant souvenirs et poèmes, il nous invite à les écouter, les protéger. Et à ne jamais cesser de nous émerveiller de leur présence bienveillante.