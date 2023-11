Carnet du trimard

Au cours de ses recherches aux Etats-Unis dans le cadre de l'écriture de la biographie de Jack London (prix Goncourt de la biographie en 2008), Jennifer Lesieur fait la découverte d'un véritable texte inédit de l'auteur américain le plus lu en France, qui contient en creux toute son oeuvre en devenir. Nous sommes en 1894, Jack London a 18 ans. Le 6 avril de cette même année, il rejoint le détachement de San Francisco de " l'armée de Kelly ", une longue marche de protestation constituée de cent mille chômeurs qui marchent sur Washington, pour contraindre le président à financer un vaste programme de travaux publics. A pied, à bord de radeaux de fortune ou de trains, ils traversent l'Amérique. Pendant cette aventure, le jeune débrouillard vagabonde, apprend et découvre. Composé comme le journal d'un chemineau, dans un argot novateur et savoureux, ce texte, considéré comme le premier écrit attesté de Jack London est une radiographie des Etats-Unis en pleine crise économique et contient en germe la découverte du socialisme.