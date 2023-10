Tranchez avec vos apéros habituels avec le coffret A double tranchant ! Pratique, maniable et élégante la trancheuse en bois gravée donne du cachet et de l'authenticité à vos apéros ! Malin, son sac en coton vichy permet de conserver de manière élégante vos meilleurs saucissons ! N'hésitez plus... tranchez ! Ce coffret original est composé d'une trancheuse en bois gravée, équipée de patins anti-dérapants ainsi que d'une goupille de sécurité en bois et d'un sac d'inspiration vichy pour conserver vos saucissons ! Facile à déplacer et à stocker, la trancheuse est équipée d'une lame en inox qui vous permettra de découper finement et en tranches régulières des saucissons, mais aussi des légumes, pains, fromages et de réaliser l'une des 20 recettes du livre, comme par exemple : des bouchées façon raclette, des blinis au concombre et saumon fumé, des Mini pizzas au chorizo... . . vous aurez de quoi varier vos apéritifs dinatoires, n'hésitez plus... tranchez !