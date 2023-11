Quel est le point commun entre la guerre d'indépendance des états-unis d'amérique, l'expédition de Robert Fortune ou encore les suffragettes ? Quel est le produit exotique qui déchaina les passions au point d'aider à combattre l'alcoolisme en Angleterre ou encore qui fut au coeur des histoires les plus scandaleuses et scabreuses de notre histoire ? Cette plante est merveilleuse tant elle transforma nos civilisations. Elle ne se contente jamais de traverser une nouvelle contrée, elle la change et lui apporte son lot de nouveautés. Cette plante c'est le thé. L'heure de véri-thé se propose de vous embarquer dans un voyage historique, géographique et gastronomique à la découverte de l'histoire de cette plante qui changea notre monde au commencement du XIXe siècle. Entre anecdotes, récits historiques et recettes, ce livre vous donne les clés de ce que fut le thé et ce qu'il devint en occident. Près de 15 recettes.