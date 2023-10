L'histoire de Home se déroule dans l'Amérique des années 1950, marquée par la ségrégation et la violence qui s'exerce à l'encontre des Noirs. La guerre de Corée vient de se terminer, et le jeune soldat Frank Money rentre aux Etats-Unis. Il en sort choqué, secoué par des crises d'angoisse et en proie à une rage terrible. Un appel au secours de sa jeune soeur va le lancer sur les routes, de Seattle jusqu'à sa Géorgie natale. Quand il parvient à Atlanta pour retrouver cette soeur gravement malade, il décide de la ramener dans la petite ville de Lotus où ils ont passé leur enfance. Ce voyage vers un lieu à la fois détesté et fantasmé le plonge dans les souvenirs familiaux autant que dans le traumatisme de la guerre et le pousse à vouloir se reconstruire et à aider sa soeur à vivre et à faire de même. Home est le dixième roman de Toni Morrison ; après les romans consacrés à l'esclavage, il marque un retour à l'Amérique du xxe siècle, en l'occurrence par une focalisation sur les années 1950. L'écriture très suggestive de Morrison nous offre un roman de la rédemption tout en subtilités.