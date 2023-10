Théâtre public n°249. (Re)Play it again

"Re-enacter" , mais aussi reprendre, recréer, reconvoquer, ré-inventer... (Re)play. Si les arts de la scène se plaisent à affirmer leur dimension d'arts du "pur" présent, ils peuvent aussi mettre en oeuvre de singuliers agencements de temporalités. C'est ainsi le cas du reenactment (reconstitution ? ré-activation ? ) : participant de l'économie culturelle et de la circulation des connaissances comme de la constitution d'un répertoire de formes performancielles qui entendaient à l'origine échapper complètement à toute logique de conservation, cette actualisation du passé par le corps en action interroge les régimes d'historicité et de temporalité. C'est aussi le cas, plus largement, de nombreux autres "re-" que peut mettre en oeuvre le théâtre, suscitant alors d'autres formes d'agentivité, et des jeux divers entre mémoire et oubli, référentialité et actualité, passé, présent et futur... C'est sur l'interrogation de telles perturbations scéniques de la conception d'un temps linéaire que ce dossier de Théâtre/Public se penche, par des études tant globales que sur des pratiques particulières (Milo Rau, Takao Kawaguchi, Anatoli Vassiliev et Valérie Dréville...), comme par la convocation d'expériences d'artistes (Gerard Byrne, Laetitia Delafontaine et Grégory Niel, la compagnie Dodescaden...).