La philosophie de Hayek

Hayek montre que les grandes sociétés modernes sont " complexes ", et pas seulement " compliquées " : on ne peut les penser à la manière dont un ingénieur conçoit une machine, au contraire de ce qu'ont cru tous les socialismes depuis Saint-Simon. Ce sont des ordres spontanés ou auto-organisés qui se mettent en place et se maintiennent en équilibre grâce à la coopération des libertés individuelles canalisées par les " règles de juste conduite " du droit. Sur ce socle, Hayek propose une analyse profonde et originale de l'économie. Il explique comment fonctionne la " main invisible " du marché qui permet une division du travail extrêmement poussée et efficiente, et donc une productivité incomparablement supérieure à celle de toute société antérieure connue. Il examine avec soin les questions de justice que pose cette nouvelle forme de coopération humaine.