Nouvelle-Zélande. L'archipel aux oiseaux

La Nouvelle-Zélande séduit par ses paysages somptueux et ses oiseaux endémiques. Cependant, cette faune si caractéristique est aujourd'hui menacée par de nombreuses espèces introduites. De plus, les activités humaines ont fait de l'archipel une immense ferme qui carbure aux engrais, rompant les équilibres naturels. Aujourd'hui, c'est le pays au plus fort taux d'espèces animales en voie de disparition. Des poches de nature isolées subsistent malgré tout, échos sublimes et solitaires d'un passé à jamais révolu, où l'on peut observer huîtriers en hivernage, talèves en maraude, pluviers, barges rousses migrant depuis l'Alaska avec le vol sans escale le plus long parmi les oiseaux, hihis de Nouvelle-Zélande et glaucopes de Wilson, spatules royales et zostérops à dos gris, nestor kéa et hyménolaime bleu... Ce livre arpente une terre attachante à travers l'ensemble de ses biotopes : forêts, vallées, sommets, littoral et zones humides... sans oublier les îles lointaines qui ont leurs propres écosystèmes ! D'Auckland au Fiordland, vous découvrirez l'île de Tiritiri Matangi au coeur du golfe d'Hauraki, Rotorua, les volcans du parc national du Tongariro, Cape Palliser et Castle Point, puis Wellington et son sanctuaire Zealandia. Sur l'île du Sud plus sauvage, les environs de Christchurch et de Kaikoura, qui justifie le surnom de "capitale mondiale des oiseaux marins" donné à la Nouvelle-Zélande. Vous croiserez aussi l'échasse noire sur le plateau du Mackenzie Country, les manchots et lions de mer sur les plages de Dunedin et des Catlins Vous accosterez sur Stewart Island, le paradis du kiwi, emblème du pays, et plus loin, sur les îles Chatham avec leur albatros endémique et les majestueuses îles subantarctiques... Un livre rare porté par 250 photographies d'exception pour découvrir l'étonnante et sublime faune néozélandaise !